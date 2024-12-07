Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве

сегодня в 17:08

Ликвидировано горение после взрыва смартфона в ТЦ на проезде Дежнева в Москве

В торговом центре на проезде Дежнева в Москве начался пожар. Его тушат сотрудники МЧС РФ, сообщает пресс-служба министерства.

Пожар начался в двухэтажном торговом центре. Загорелось помещение.

Огонь удалось локализовать на площади пять квадратных метров, затем открытое горение ликвидировали. Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из торгового центра.

UPD: пожар полностью потушили в 17:17.

Ранее у посетителя магазина телефонов в ТЦ «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве взорвался смартфон. Два человека были ранены. У них обожжены лица.