Лица двоих человек обгорели из-за взрыва смартфона в ТЦ на севере Москвы
SHOT: телефон взорвался в магазине мобильных в ТЦ на севере Москвы
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Мобильный телефон сдетонировал в магазине смартфонов в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Ранения получили два человека. У них обожжены лица.
В торговый центр приехали сотрудники городских служб. В соседней торговой точке из-за задымления заблокированы люди.
Ранее телефон взорвался у школьника в руках в Нижегородской области. Он смотрел ролики в соцсети TikTok.