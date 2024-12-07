Лица двоих человек обгорели из-за взрыва смартфона в ТЦ на севере Москвы

сегодня в 16:50

SHOT: телефон взорвался в магазине мобильных в ТЦ на севере Москвы

Мобильный телефон сдетонировал в магазине смартфонов в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. Об этом сообщает SHOT .

Ранения получили два человека. У них обожжены лица.

В торговый центр приехали сотрудники городских служб. В соседней торговой точке из-за задымления заблокированы люди.

Ранее телефон взорвался у школьника в руках в Нижегородской области. Он смотрел ролики в соцсети TikTok.