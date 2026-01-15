Один человек пострадал в результате крупного пожара в автосервисе в Раменском
Фото - © скриншот
Огонь, охвативший автосервис на Северном шоссе в Раменском, удалось полностью потушить, сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС РФ.
Предварительно, в результате происшествия один человек пострадал.
Возгорание произошло в автосервисе 15 января в первую половину дня. В Сети ранее опубликовали кадры с места происшествия.
На видео показан автосервис, из которого идет дым. Площадь возгорания составила 610 кв. м.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.