сегодня в 15:45

Один человек пострадал в результате крупного пожара в автосервисе в Раменском

Огонь, охвативший автосервис на Северном шоссе в Раменском, удалось полностью потушить, сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС РФ.

Предварительно, в результате происшествия один человек пострадал.

Возгорание произошло в автосервисе 15 января в первую половину дня. В Сети ранее опубликовали кадры с места происшествия.

На видео показан автосервис, из которого идет дым. Площадь возгорания составила 610 кв. м.

