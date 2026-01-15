сегодня в 09:46

Пожар произошел в автосервисе на Северном шоссе в Раменском

Автосервис загорелся на Северном шоссе в Раменском. Кадры с обстановкой на месте происшествия публикует Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На месте уже работают пожарные. На видео показано, как они ликвидируют возгорание.

Открытого огня не видно, но здание автосервиса объято серым дымом. Рядом стоят автомобили.

Причины происшествия на данный момент неизвестны. О наличии пострадавших информации нет, но в кадр попала машина скорой помощи.

Ранее автосервис полыхал на востоке Москвы. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

