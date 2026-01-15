Пожар произошел в автосервисе на Северном шоссе в Раменском
Фото - © скриншот
Автосервис загорелся на Северном шоссе в Раменском. Кадры с обстановкой на месте происшествия публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».
На месте уже работают пожарные. На видео показано, как они ликвидируют возгорание.
Открытого огня не видно, но здание автосервиса объято серым дымом. Рядом стоят автомобили.
Причины происшествия на данный момент неизвестны. О наличии пострадавших информации нет, но в кадр попала машина скорой помощи.
Ранее автосервис полыхал на востоке Москвы. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.
