сегодня в 17:24

Возгорание в автосервисе на востоке Москвы ликвидировано

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в автосервисе на востоке столицы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Большая Косинская, дом № 18А, стр. 2. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС установили, что горит обрешетник кровли 1-этажного здания автосервиса.

Пожарные ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания были привлечены 71 сотрудник МЧС и 19 единиц спецтехники.

