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Один человек погиб в результате страшного ДТП в Серпухове

Человек погиб в результате страшной аварии, которая произошла в деревне Калиново городского округа Серпухов. Мужчина скончался на месте, сообщается в группе «Подслушано Серпухов» в соцсети «ВКонтакте».

Еще три человека пострадали. Один из них получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в подольскую больницу.

Участником аварии был фургон «Яндекс.Маркета». Два человека, находившиеся внутри, получили травмы средней тяжести. Один из пострадавших отказался от госпитализации, второго увезли машиной скорой помощи в Серпухов.

Ранее смертельное ДТП произошло на 51-м километре автодороги М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорск. Авария унесла сразу три жизни.