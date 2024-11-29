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Один человек погиб в результате массового ДТП на МКАД

Один человек погиб в результате массового ДТП на востоке Москве, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

По предварительной информации, на 95 км внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля врезался в находившиеся на дороге после мелкого ДТП автомобили такси «Фольксваген» и «Киа»

В результате погиб водитель «Киа», который сидел на заднем сиденье в автомобиле «Фольксваген» и оформлял европротокол.

Водитель автомобиля такси получил травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что вечером 29 ноября на 95 километре МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.