Один человек погиб в результате массового ДТП на МКАД
Один человек погиб в результате массового ДТП на востоке Москве, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
По предварительной информации, на 95 км внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля врезался в находившиеся на дороге после мелкого ДТП автомобили такси «Фольксваген» и «Киа»
В результате погиб водитель «Киа», который сидел на заднем сиденье в автомобиле «Фольксваген» и оформлял европротокол.
Водитель автомобиля такси получил травмы разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что вечером 29 ноября на 95 километре МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.