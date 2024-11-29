На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП
Вечером 29 ноября на 95 километре МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«На внешней стороне 95 км МКАД (в районе съезда № 93А) произошло массовое ДТП», — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается
В результате аварии движение затруднено на 1,5 км. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и пути объезда.
Ранее мусоровоз наехал на женщину во дворе дома в подмосковном Павловском Посаде. В результате потерпевшая скончалась.