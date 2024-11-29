На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП

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Вечером 29 ноября на 95 километре МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«На внешней стороне 95 км МКАД (в районе съезда № 93А) произошло массовое ДТП», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается

В результате аварии движение затруднено на 1,5 км. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и пути объезда.

Ранее мусоровоз наехал на женщину во дворе дома в подмосковном Павловском Посаде. В результате потерпевшая скончалась.