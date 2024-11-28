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Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в Павловском Посаде

Мусоровоз наехал на женщину во дворе дома в подмосковном Павловском Посаде. В результате потерпевшая скончалась, сообщает прокуратура Московской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 28 ноября днем на ул. Кирова. Мусоровоз ехал по дворовой территории. По этой же дороге рядом шла местная жительница.

В какой-то момент водитель совершил наезд на 59-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. По данному факту проводится доследственная проверка.

По ее результатам примут процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее 19-летний парень сбил мужчину прямо на пешеходном переходе в Подольске. Пострадавший получил травмы.