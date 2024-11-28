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19-летний парень сбил мужчину прямо на пешеходном переходе в Подольске

В подмосковном Подольске 28 ноября в 00:22 случилось ДТП на проспекте Ленина. Мужчина 2005 года рождения на машине ВАЗ наехал на 41-летнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пострадавший переходил проезжую часть на красный свет. Он получил травмы и был отвезен в больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее нетрезвый военнослужащий за рулем Porsche Cayenne устроил дорожно-транспортное происшествие в Санкт-Петербурге. Он пытался уехать от инспекторов ДПС.