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Один человек погиб в результате ДТП в подмосковном Ногинске

Один человек стал жертвой серьезной аварии в Ногинске Богородского городского округа Подмосковья, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Отмечается, что инцидент произошел на улице Декабристов около дома 160.

Травмы в результате аварии также получили четыре человека. Их доставили в больницу.

Ранее в Екатеринбурге произошла массовая автоавария с участием четырех автомобилей, в результате которой образовалась большая пробка. Пострадали водители двух иномарок Mercedes.