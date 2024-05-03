Водители Mercedes пострадали в массовой аварии в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошла массовая автоавария с участием четырех автомобилей — двух иномарок Mercedes, Audi и LADA Granta. В результате ДТП на проспекте Космонавтов образовалась масштабная пробка, сообщает «Царьград» со ссылкой на ГАИ Свердловской области.
В результате крупного столкновения движение на проспекте оказалось парализовано. На месте ДТП работала дорожная полиция, экстренные и медицинские службы.
В ходе ДТП пострадали водители Mercedes, отметили в Госавтоинспекции. Травмированных автомобилистов пришлось госпитализировать.
«На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины происшествия, помогают автомобилистам объехать место аварии», — добавили в ГАИ.
По данным издания, автозатор растянулся на 4 километра — до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).