Водители Mercedes пострадали в массовой аварии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла массовая автоавария с участием четырех автомобилей — двух иномарок Mercedes, Audi и LADA Granta. В результате ДТП на проспекте Космонавтов образовалась масштабная пробка, сообщает «Царьград» со ссылкой на ГАИ Свердловской области.