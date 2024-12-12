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Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, авария произошла в четверг на пересечении Варшавского шоссе и трассы А107. Водитель «легковушки» марки Citroen совершил столкновение с большегрузом DAF. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла на месте. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее водитель BMW совершил столкновение с рейсовым автобусом в центре Москвы. В результате ДТП водитель погиб, оказавшись заблокированным в салоне загоревшейся иномарки.