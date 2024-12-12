У Кремля человек погиб в горящей BMW

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Водитель погиб в горящей BMW после наезда на автобус у Кремля

В центре Москвы иномарка BMW врезалась в автобус и загорелась. Водитель «немца» оказался заблокирован в салоне и, предварительно, погиб, сообщает Baza .

Авария произошла на Воздвиженке. Немецкая иномарка врезалась в заднюю часть общественного транспорта, после чего легковушку охватил пожар. Внутри загоревшейся машины остался заблокированный водитель.

По имеющимся данным, автомобилиста не успели деблокировать из иномарки, он погиб. На месте работают дорожная полиция и пожарные.

РИА Новости добавляет, что авария произошла недалеко от Кремля. Вспыхнувший в BMW пожар уже ликвидирован.

Информации о наличии других пострадавших пока не поступало.