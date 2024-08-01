сегодня в 15:59

Один человек погиб при массовом столкновении машин на трассе М-7 в Балашихе

В результате массового ДТП с участием 5 транспортных средств в городском округе Балашиха погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

На месте аварии от полученных травм скончался мужчина. Также госпитализированы еще трое человек с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход доследственной проверки.

ДТП произошло около 11 часов на 27 км трассы М-7 «Волга». Столкнулись четыре грузовика и один легковой автомобиль.