Массовая авария грузовиков случилась на шоссе Энтузиастов

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МК: грузовики столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве и создали пробку

Массовое ДТП произошло на московском шоссе Энтузиастов между Балашихой и деревней Щемилово, сообщается в Telegram-канале МК: срочные новости .

Сначала в левом ряду застрял один грузовик, затем в него начали врезаться другие. В столкновении пострадали, как минимум, трое человек.

Также на шоссе Энтузиастов образовалась пробка. В нее попали десятки автомобилей.

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