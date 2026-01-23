сегодня в 12:24

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в гараже в Звенигороде

В Звенигороде произошел взрыв и пожар в гараже, где проводили работы по утеплению. Погиб 42-летний мужчина, еще три человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 22 января. Во время утепления произошел хлопок, а затем возгорание. Мужчина, который осуществлял работы, погиб. Три человека получили ожоги разной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара могло стать воспламенение газовоздушной смеси от источника открытого горения. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Криминалисты и следователи осматривают помещение, допрашивают свидетелей. Также будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза.

Ранее огромный газовый баллон рванул на одной из столичных строек, пролетел около 200 метров и упал на тротуар. В результате происшествия пострадали два человека.

