Очевидцы рассказали о маленькой девочке, замерзающей внутри машины в Москве

Отец запертой в Mercedes девочки объяснил, что ребенок просто спал

На Бескудниковском бульваре в столице прохожие увидели девочку, которая замерзала внутри заглушенного Mercedes-Benz, сообщает SHOT .

Иномарка не работает. Девочка сперва куталась в куртку. Однако уже полчаса ребенок перестал шевелиться, также она не реагирует на стуки по стеклу.

Отец запертой в авто девочки объяснил, что она просто спала. В это время мужчина отходил по делам, но не хотел будить 8-летнюю дочь. Он заглушил авто и укрыл малышку.

По словам родителя, он следил за дочерью из соседнего здания и очень удивился, когда увидел около своей машины скорую помощь и скопление людей.

Ранее в Подмосковье водитель заметил, как нечто ползет по проезжей части. Это оказался замерзший и плачущий 11-месячный ребенок.