Малыш выполз на дорогу в Подмосковье и чудом выжил

В Подмосковье водитель заметил, как нечто ползет по проезжей части. Это оказался замерзший и плачущий ребенок, сообщает Baza .

Инцидент произошел около 4:30 утра 5 февраля на Старо-Рязанском шоссе, в районе деревни Становое. Мужчина ехал в авто и внезапно увидел около обочины странно ползущий предмет. Водитель остановился, подошел к нему и увидел, что это 11-месячная девочка. Она замерзла и громко плакала.

Водитель забрал малышку к себе в машину, вызвал скорую помощь и полицию. Через 10 минут к нему подошла женщина. Она представилась бабушкой ребенка. Мужчина решил не отдавать ей малышку и стал ждал приезда правоохранителей.

Через время с ним связалась мама девочки. Она поблагодарила мужчину, что тот не стал отдавать малышку бабушке.

Врачи диагностировали у ребенка первую степень переохлаждения. Сейчас девочка дома, она восстанавливается.

По факту обнаружения ребенка на обочине было возбуждено уголовное дело по двум статьям: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует Раменская городская прокуратура.