сегодня в 11:27

Обыски прошли в офисах компании «Яндекс такси» в Киргизии

Обыски прошли в компании «Яндекс такси» в Кыргызстане по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ).

«В рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном проведены обыски в офисах ОсОО „Яндекс. Такси Корп“ и его партнеров», — говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, ОсОО «Яндекс. Такси Корп» и его партнеры необоснованно завышали процентные ставки водителям, что автоматически привело к повышению стоимости услуги такси. Служба антимонопольного регулирования республики неоднократно предпринимала меры в отношении компании, но безрезультатно.

В спецслужбе отметили, что в настоящее время устанавливаются ответственные лица с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее в России призвали гарантировать безопасность женщинам в такси. Нередко пассажирки подвергаются унижению, запугиванию и порой физическому насилию со стороны водителей.