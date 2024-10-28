В России призвали гарантировать женщинам безопасность в такси

Российские женщины, заказывая такси, нередко подвергаются унижению, запугиванию и порой физическому насилию. Валентина Матвиенко с сенаторами и депутатами получила коллективное письмо с просьбой принять меры по защите женщин, пользующихся услугами такси, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы акцентируем внимание в первую очередь на безопасности женщин и детей как самых уязвимых представителей общества, которые физически не способны дать отпор правонарушителям», — отметили эксперты «Цифрового мира».

В обращении речь идет как о пассажирках, так и о женщинах-водителях. Эксперты указали на то, что введение нового закона о такси негативно сказалось на уровне безопасности.

Валентина Матвиенко получила просьбу оценить текущее положение с безопасностью в сфере такси и рассмотреть возможность внесения изменений в закон, который вступил в силу в сентябре 2023 года.

Анализ медиапространства показал, что количество сообщений о насильственных преступлениях в отношении таксистов увеличилось на 27%. Кроме того, участились случаи нападений на пассажиров, в частности на женщин и детей.

Убийство женщины-таксиста в Челябинской области, произошедшее 23 октября, вызвало широкий общественный резонанс. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. В Хабаровске таксист удерживал в автомобиле двух школьниц, требуя с них деньги. Во Владивостоке водителя заподозрили в домогательствах к девушке во время поездки, она смогла зафиксировать это на видео. В Ижевске таксист совершил изнасилования подростков дважды в течение года. В Москве один из водителей избил пассажирку и выгнал ее из машины после того, как она попросила его не смотреть видео во время вождения. Также в столице таксист оскорбил и отказался везти правозащитницу Марину Ахмедову после ее замечания о правах пассажиров.

Валерий Корнеев уточнил, что эти и другие случаи возникли в результате применения норм нового закона о такси, вступившего в силу в сентябре прошлого года. Нереальные требования законодательства вызвали массовый уход около миллиона самозанятых водителей, использовавших свои автомобили, из агрегаторов такси.

Специалисты полагают, что количество опасных ситуаций будет увеличиваться, поскольку большая доля таксистов теперь осуществляет свою деятельность вне рамок контроля агрегаторов. Ранее они имели возможность наказать водителей и даже приостановить их работу за грубые нарушения.

Корнеев подчеркнул важность внесения поправок в Федеральный закон № 580-ФЗ, исключающих положения, которые ставят в невыгодное положение водителей такси, использующих личные автомобили и желающих работать легально. Эти изменения помогут вернуть их в правовое поле и окажут положительное влияние на общественную безопасность. Особенно это имеет значение для уязвимых слоев общества, включая женщин и детей.