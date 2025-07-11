AFP: в порту курорта Сен-Тропе горит суперъяхта
У берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции загорелась суперъяхта длиной более 40 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Причина пожара не уточняется. Возгорение произошло на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту престижного курорта на Лазурном берегу.
Окружающие яхты были эвакуированы. Для предотвращения загрязнение были установлены барьеры.
Для борьбы с пожаром привлечены около 30 пожарных и 4-х машин.
Ранее пожар на крыше жилой пятиэтажки в Пушкине произошел во время проведения капитального ремонта.