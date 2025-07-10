Спасатели потушили пожар в 500 «квадратов» на крыше пятиэтажки в Пушкине

Пожар на крыше жилой пятиэтажки в Пушкине произошел во время проведения капитального ремонта. Спасатели оперативно принялись тушить возгорание и в итоге успешно ликвидировали его, об этом сообщили в администрации городского округа Пушкинский.

Предварительно известно, что никто из жильцов пятиэтажки во время пожара не пострадал. По данным местной администрации, общая площадь горения составляла 500 квадратных метров.

Прокуратура Московской области взяла на личный контроль ход расследования пожара на крыше многоквартирного дома. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

«В настоящее время на объекте работает комиссия по оценке ущерба в составе ФКР, УТНКР и подрядной организации. Работы по восстановлению имущества будут проведены после завершения необходимых мероприятий, связанных с пожарной безопасностью», — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Дом, в котором 10 июля произошел мощный пожар, находится на проспекте Московский, 2. В момент происшествия на крыше велся капитальный ремонт.

Ранее в Сети появилось видео мощного пожара на крыше многоквартирного пятиэтажного дома в подмосковном Пушкине.