Площадь пожара в пятиэтажке в Пушкине достигла 500 «квадратов»

Спасатели оперативно локализовали открытое горение на крыше пятиэтажки в подмосковном Пушкине, которое достигало 500 квадратных метров. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Осторожно, Москва» .

На опубликованном видео показано, что открытого огня на крыше пятиэтажки уже нет. Несколько спасателей стояли на кровле и расправляли шланг.

Под окнами многоквартирного дома находилось порядка 10 единиц спецтехники, которую сотрудники МЧС РФ задействовали в тушении огня.

Предварительно известно, что общая площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Крыша многоквартирного дома загорелась в первой половине дня 10 июля. О происшествии сообщили очевидцы.