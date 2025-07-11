Каждый год 11 июля отмечают Всемирный день шоколада. Его придумали во Франции в 1995 году. Считается, что 11 июля в XVI веке в Европу привезли самую первую партию какао-бобов.

По одной из версий, шоколад начали делать еще ацтеки. Он считался «пищей богов», поскольку рос на шоколадном дереве Theobroma cacao, где растут какао-бобы. Theobroma cacao с латыни как раз и переводится «пища богов».

Конкистадоры из Испании, которые привезли сладость в Европу первее всех, считали шоколад «черным золотом». Его ели, чтобы восстановить физические силы и выносливость.

Однако первые «версии» шоколада были горькими. Чтобы сделать сладость вкуснее, в нее при растирании с тертыми бобами добавляли мед и ваниль.

В современном шоколаде имеются нужные элементы для отдыха и психологического восстановления. Темные варианты провоцируют выброс эндорфинов — гормонов счастья.

Многие верят, что шоколад помогает замедлить старение. У него есть лишь один минус — большое количество калорий.