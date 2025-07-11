Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты.

Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения попал на видео.