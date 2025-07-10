«Ууууу, падает!»: видео уничтожения дрона ВСУ на юге Подмосковья

Днем 10 июля Украина пыталась атаковать Московскую область с помощью дрона, однако вражеский объект успешно ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО. Момент ликвидации беспилотника попал на видео, пишет «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как снаряд ПВО попадает в украинский дрон, который в дальнейшем взрывается в небе.

«Ууууу, <...> падает!» — восклицает за кадром автор видео.

После взрыва на землю с вращающимися движениями полетели осколки вражеского беспилотника.

Предварительно известно, что дрон сбили над подмосковным Чеховом. Местные жители слышали порядка 10 взрывов. В связи с воздушной атакой компетентные органы ограничили работу аэропорта в Жуковском.