В Дагестане нашли тело мальчика, утонувшего на сапборде

Тело 6-летнего ребенка, утонувшего вместе с матерью во время катания на сапборде на окраине Махачкалы, нашли спасатели по прошествии двух недель после происшествия, сообщает РИА Новости.

В конце июня возле базы отдыха «Калипсо» во время катания на сапборде утонули женщина и ее ребенок — доска перевернулась, что привело к несчастному случаю.

Тело женщины нашли на следующий день. Тело утонувшего мальчика спустя две недели на берегу моря.

Ранее сообщалось, что семья приехала в Махачкалу из другого региона и арендовала домик. В пятницу утром мама с ребенком вышла в море около 10:30 в районе «Карамана-7», после чего пропали без вести.