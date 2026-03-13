«Обыск по видео»: мошенники заставили подростка вскрыть сейф родителей

В Новом Уренгое мошенники убедили 16-летнего подростка вскрыть родительский сейф и перевести им 365 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает «Север-Пресс» .

Аферисты связались со школьником под видом сотрудников ведомств. Сначала неизвестные оформили накладную на анонимную посылку, после чего подростку позвонила «сотрудница Росфинмониторинга». Она заявила, что предыдущий звонок был от мошенников и что на имя несовершеннолетнего якобы оформлена доверенность на распоряжение всеми банковскими счетами в России.

Затем с подростком связался «следователь». Он пообещал помочь, но потребовал провести «обыск по видео». Для этого школьника убедили установить специальное приложение.

Во время видеосвязи злоумышленники увидели сейф и заставили подростка открыть его. Деньги он перевел через банкомат на указанный счет.

О случившемся подросток рассказал матери, когда понял, что стал жертвой обмана. В управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о возбуждении уголовного дела и предупредили о новых схемах мошенничества, в том числе с письмами от имени налоговых органов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.