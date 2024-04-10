Обвиняемого в убийстве сисадмина заключили под стражу в Москве

Суд учел позицию Таганской межрайонной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Конфликт между сисадмином и его товарищем произошел в помещении организации на Таганской площади. Программист избил знакомого, а затем залил его тело монтажной пеной. Жертва скончалась на месте.

Мужчина 1983 года был оперативно задержан. Он полностью признал свою вину и раскаялся во время допроса.