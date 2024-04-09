В Москве сисадмин насмерть забил оппонента в ссоре и залил тело монтажной пеной

В Москве системный администратор в пылу ссоры насмерть забил своего оппонента, а затем залил монтажной пеной его тело, сообщает РЕН ТВ .

Предполагаемый преступник встретил нового знакомого во время прогулки по городу. После того, как мужчины выпили, они вместе отправились на работу к IT-администратору.

Возник конфликт, в результате которого сисадмин нанес смертельные побои своему оппоненту, раздел его, а затем залил рот и задний проход свей жертвы монтажной пеной.

«Пострадавший, родившийся в 1993 году, скончался на месте. В дыхательных путях мужчины было обнаружено чужеродное вещество», — заявили в столичной прокуратуре.

Подозреваемый был задержан. Расследование уголовного дела на контроле у Таганской прокуратуры.