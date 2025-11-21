Обвинитель попросил суд приговорить фигурантов по делу Долиной к срокам до 9 лет

Балашихинский городской суд Подмосковья закончил следствие по делу о хищении денег у народной артистки России Ларисы Долиной. Обвинитель попросил для фигурантов наказание в виде тюремного срока от 6 до 9,5 лет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Уголовное дело рассматривалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинитель попросил признать виновными участников преступной группировки, которые обманули Долину, и назначить им наказание в виде тюремного срока от 6 до 9,5 лет.

По версии обвинения, организованная преступная группа была создана с конкретной целью — украсть деньги у певицы. Соучастники убедили Долину перевести деньги на «безопасные счета», а также провести фиктивную сделку по продаже квартиры. Ущерб от действий мошенников составил более 300 млн рублей.

В 2024 году Долина стала мишенью для масштабной аферы. В результате действий злоумышленников она лишилась столичной квартиры, переведя вырученные средства неизвестным лицам после нескольких месяцев целенаправленной обработки.

Новой владелицей жилья стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, трудоустроенная в московской фирме, специализирующейся на инжиниринге и консалтинге. В марте 2025 года право собственности на квартиру было восстановлено в пользу Долиной.

