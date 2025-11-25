Обвинила любовника в насилии: продавщица молока снимала «нюдсы» в палатке под Тулой

В Новомосковске продавщица сняла себя голой и обвинила мужчину в изнасиловании

Продавщица молока из Новомосковска сняла «нюдсы» на рабочем месте и обвинила экс-любовника в изнасиловании. Однако впоследствии ее признали виновной в ложном доносе, сообщает «Тульская пресса» .

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что летом прошлого года мужчина якобы снял ее на видео, пока она находилась в обнаженном виде в своей торговое палатке. Продавщица также написала заявление об изнасиловании.

После проведения расследования правоохранители состава преступления не нашли. Вскоре раскрылось, что она из мести оклеветала своего экс-любовника. Женщину оштрафовали на 105 тысяч рублей за ложный донос. Также она должна выплатить 15 тыс. экс-любовнику.

По данным издания, продавщица когда-то состояла в романтических отношениях с мужчиной, но тот предпочел вернуться в семью. Тогда она решила снять «нюдсы» на рабочем месте и завлечь его обратно, однако женщина получила отказ. Тогда-то она и придумала изощренный план мести, который не увенчался успехом.

Ранее жителя Электростали приговорили к 15 годам тюрьмы в колонии строгого режима. Он опоил наркотиками пассажирку и изнасиловал ее.

