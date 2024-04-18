Обнаружены «Жигули», на которые пересел с BMW убийца байкера в Люблине

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В Москве найдено еще одно авто, на котором уезжал предполагаемый убийца байкера

На улице Верхние Поля нашли еще один автомобиль, на котором скрывался подозреваемый в убийстве байкера в Люблине, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Чтобы уйти от возможного преследования, Шахин Аббасов пересел с черной BMW на подъехавшие за ним «Жигули».

Иномарку обнаружили брошенной в нескольких километрах от места преступления. В ней лежали пистолет Макарова и нож, который, предположительно, и стал орудием убийства.

Соучастники преступления — отец и друг Аббасова — задержаны, им будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Поиски убийцы продолжаются, уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

Вечером 17 апреля между погибшим байкером Кириллом и Шахином произошел конфликт из-за припаркованной прямо у подъезда машины. В ходе ссоры подозреваемый пырнул оппонента ножом в пах и задел жизненно важные органы. Мотоциклист скончался в больнице.