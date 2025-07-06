Победитель рыболовного фестиваля в Сергиевом Посаде вытащил из озера 82 рыбы

В лесопарке «Загорское море» в Сергиевом Посаде прошёл семейный рыболовный фестиваль «Azot fishing fest». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Организаторы ответственно отнеслись к сохранению экологии региона. Турнир для любителей рыбалки, новичков и опытных рыболовов, начался с важного — заботы о природе. В пруд выпустили более тысячи маленьких карпов и карасей.

После регистрации рыбаки заняли свои места в турнирной зоне, разложили наживку — рыбу ловили на червя, опарыша, хлеб и тесто. Но первым уловом стала вовсе не рыба, а широкопалый речной рак. Рыбаки отметили, что раки обитают только в не загрязненных отходами водоемах. А значит, вода в пруду чистая.

Пока рыбаки ждали клева, незарегистрированным участникам фестиваля предложили игру в бадминтон, страйкбольный тир, различные конкурсы и мастер-классы.

Победителем фестиваля стал участник, поймавший 82 рыбы, он же победил в номинации биг-фиш — вытащил окуня размером 15 сантиметров. Рыболов-спортсмен, занявший второе место вытащил 48 рыб, а третье — 18.

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