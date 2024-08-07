Обнаружен пропавший в Приморье самолет авиапутешественников
Путешествующие на самолете супруги погибли в Приморье
Путешествующие на самолете супруги погибли в Приморье в двух километрах от населенного пункта, пишет ТАСС.
«Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется», — сообщает единый диспетчерский центр края, на который ссылается агентство.
Самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе в 2 км от населенного пункта Стеклянуха, уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что семья авиапутешественников разбилась на легкомоторном самолете Bristell RG.