Обломки в желудке: россиянин чуть не проглотил «сюрприз» вместе с куском мяса

Мужчина в Челябинске едва не проглотил микрочип, находившийся в куске говядины

В Челябинской области мужчина вместе с куском говядины чуть не проглотил микрочип, который используют как паспорт для животного — там содержится его уникальный номер. «Сюрприз» разломался у пострадавшего во рту, сообщает «112» .

Алексей приобрел кусок шейки говядины в магазине сети «Мясной № 1» почти за 5 тыс. рублей. Мясо мужчина приготовил вместе с овощами в горшочке, потом взял блюдо с собой на работу.

Когда Алексей начал есть говядину, то почувствовал хруст на зубах. Он вытащил изо рта неизвестную капсулу, однако ее отломанные частички успели попасть в желудок. «Сюрпризом» оказался микрочип для животных — из-за обломков чипа у мужчины болит живот.

Подобных случаев в регионе не фиксировали с 2021 года. Кроме того, Алексей выяснил, что иногда микрочип оставляют внутри туши, потому что ее решили не сканировать из-за старости или болезни животного.

Мужчина пожаловался в Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию. Он надеется, что ведомства проведут доскональную проверку по принятым заявлениям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.