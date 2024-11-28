Обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в Белгородской области
Обломки беспилотника ВСУ повредили газовую трубу в Губкинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, обломком перебило газовую трубу, после чего начался пожар. Отмечается, что аварийной службой перекрыта подача газа.
В селе Скородное в двух частных домовладениях выбиты окна. Кроме того, пострадала машина.
Ранее украинские войска атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. Мирные жители получили ранения.