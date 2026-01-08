сегодня в 05:52

Обломки БПЛА упали на частный дом на Кубани

Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате атаки повреждена крыша и навес.

При атаке БПЛА никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.

Кроме того, в городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

