Обломки БПЛА упали на частный дом на Кубани
Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В результате атаки повреждена крыша и навес.
При атаке БПЛА никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.
Кроме того, в городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.
