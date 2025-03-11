Обезумевший ястреб ранил 12 человек в британской деревне

Ястреб атаковал 12 человек в деревни в Британии

Обезумевший ястреб нападает на жителей одной из британских населенных пунктов. От агрессивной птицы уже пострадали 12 человек, сообщает издание Daily Mail .

На ястреба пожаловались жители деревни Флэмстед. Они рассказали, что хищник появился в округе в ноябре прошлого года и не беспокоил жителей, однако в последнюю неделю он напал и ранил 12 человек. Наиболее часто его жертвами становятся высокие мужчины.

В статье отметили, что ястреб нападает с воздуха, нанося когтями и клювом глубокие раны своей жертве. Некоторые пострадавшие замечали на его лапах кожаные ремешки, которые используют для привязывания хищных птиц во время соколиной охоты. Предположительно, ястреб покинул своего хозяина.

Из материала следует, что местный охотник за хищными птицами безуспешно пытался поймать ястреба. Он заметил, что жители деревни подкармливают птицу, что мешает его работе. Мужчина считает, что ястреб нападает на людей, чтобы защитить свою территорию.

Как отметила составительница Независимого реестра птиц Барбара Ройл, причиной агрессивного поведения ястреба может стать начавшийся брачный сезон. Ей не удалось разыскать хозяина птицы.

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