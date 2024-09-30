Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаевской области на Украине

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Ким: объект критической инфраструктуры под Николаевом горит после удара ВС РФ

Объект критической инфраструктуры в Николаевской области Украины начал гореть после удара ВС РФ. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Поврежденный объект находится в Баштанском районе Николаевской области. К тушению пожара привлечены спасатели и сотрудники других украинских служб.

«Информация о пострадавших уточняется», — подчеркнул Ким в своем Telegram-канале.

Ранее российские военные нанесли мощный удар беспилотниками по порту под Одессой. Были атакованы два терминала и судоремонтный завод.