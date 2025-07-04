Около 250 предпринимателей Подмосковья получили поддержку гарантийного фонда

сегодня в 14:02

В первом полугодии 2025 года Московский областной гарантийный фонд выдал предпринимателям Подмосковья поручительств на сумму свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала 2025 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 199 субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 247 поручительства на общую сумму более 3 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 8,5 млрд рублей заемных средств», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, поддержкой гарантийного фонда воспользовалась компания «Лонстин», получившая поручительство на сумму 10 млн рублей. Предприятие занимается производством парфюмерных и косметических средств. Поддержка фонда позволила компании привлечь 20 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на расширение ассортимента и увеличение производственных мощностей.

Еще одним получателем поддержки стала компания «ИДЕИ», получившая поручительство на сумму 25 млн рублей. Компания занимается производством соковой продукции под торговыми марками: deas, beUp, AS. Поддержка позволила привлечь 50 млн рублей кредитных денежных средств для увеличения объемов производства и товарной номеклатуры.

Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.