Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсонской области

Объекту критической инфраструктуры во временно находящейся под контролем Украины части Херсонской области нанесен урон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Херсонской области, назначенный Киевом, Александр Прокудин.

Он отметил, что вместе с объектом критической инфраструктуры было повреждено административное строение. Точные адреса, где были нанесены удары, не сообщаются.

«Также повредили газопровод», — добавил Прокудин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что солдаты ВС РФ оттеснили украинских бойцов с левого берега региона. Им также удалось взять контроль над самыми крупными островами в дельте Днепра.