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Объект инфраструктуры поврежден при взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщает Life.ru .

«Люди и жилые дома не пострадали», — написал секретарь назначенного Киевом городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

В субботу воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в областном центре прогремел взрыв.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 беспилотников ВСУ над несколькими российскими регионами, сообщало ранее Минобороны РФ. Большая часть (26) дронов была сбита над Белгородской областью.