Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

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Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, которого назначил киевский режим, сообщил о прогремевшем в областном центре взрыве, пишет ТАСС .

«Взрыв в Запорожье», — написал он.

Согласно данным местного министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Речь идет о части, находящейся под контролем Украины.

Ранее на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области произошел пожар после того, как туда упали обломки сбитого дрона. Также ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Калужской области. Одному из объектов был нанесен незначительный урон.