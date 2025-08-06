Обе сидели внутри: петербурженка из ревности подожгла соперницу в ее машине

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Жительница Петербурга из ревности подожгла соперницу в китайском авто

На улице Первого Мая в Санкт-Петербурге из-за ревности местная жительница подожгла соперницу в китайской машине Chery, сообщает «Фонтанка» .

41-летняя хозяйка автомобиля и 38-летняя жена и мать маленького ребенка находились в салоне машины. По предварительной информации, поводом для их конфликта стала ревность к мужу.

Женщины поссорились, и злоумышленница облила хозяйку авто горючим, а затем подожгла.

Обе дамы успели выскочить из машины прежде, чем салон вспыхнул по всей площади. Китайскую иномарку потушили пожарные.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.