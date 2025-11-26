Оба раненых у Белого дома гвардейца скончались

сегодня в 23:53

Оба служащих Нацгвардии США скончались от полученных ранений

Двое сотрудников Национальной гвардии США, получившие критические огнестрельные ранения в результате нападения неподалеку от Белого дома, скончались, сообщает ТАСС .

Трагическую новость подтвердил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в своем официальном сообщении в социальной сети X.

Смерть обоих военнослужащих стала развитием инцидента, произошедшего накануне вечером в непосредственной близости от Белого дома.

В результате стрельбы пострадали двое служащих Нацгвардии и предполагаемый нападавший, который также получил ранения.

Президент США Дональд Трамп ранее уже пообещал, что виновный понесет суровое наказание.

