Оба раненых у Белого дома гвардейца скончались
Двое сотрудников Национальной гвардии США, получившие критические огнестрельные ранения в результате нападения неподалеку от Белого дома, скончались, сообщает ТАСС.
Трагическую новость подтвердил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в своем официальном сообщении в социальной сети X.
Смерть обоих военнослужащих стала развитием инцидента, произошедшего накануне вечером в непосредственной близости от Белого дома.
В результате стрельбы пострадали двое служащих Нацгвардии и предполагаемый нападавший, который также получил ранения.
Президент США Дональд Трамп ранее уже пообещал, что виновный понесет суровое наказание.
