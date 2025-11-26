Раненые у Белого дома гвардейцы находятся в критическом состоянии
Трамп: подозреваемый в нападении на нацгвардейцев ранен и будет наказан
Двое сотрудников Национальной гвардии США, получившие огнестрельные ранения в результате инцидента неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.
По официальным данным, предполагаемый нападавший также получил серьезные ранения в ходе инцидента.
Президент США Дональд Трамп заявил, что виновный понесет суровое наказание за нападение на военнослужащих.
Инцидент произошел в непосредственной близости от резиденции президента США, где сейчас продолжаются оперативные мероприятия.
