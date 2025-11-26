Двоих служащих Нацгвардии ранили при стрельбе в Вашингтоне

сегодня в 23:04

В непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения, сообщает РБК .

Чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке 17-й и 1-й улиц американской столицы, о чем официально сообщило управление полиции Вашингтона в своей социальной сети X.

Информацию о стрельбе подтвердили несколько авторитетных СМИ, включая ABC и Associated Press, а также журналист Newsmax Майк Картер со ссылкой на представителей Секретной службы.

На данный момент точное состояние пострадавших военнослужащих не разглашается, проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.