Об угрозах минирования сообщили в 14 местах рядом с Приднестровьем в Молдавии Происшествия сегодня в 17:59 Фото - © РИА Новости

Сообщения об угрозе минирования передали из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья. Там в выборах в парламент участвуют жители непризнанной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Молдавии Диану Фетко.

Сообщения об угрозе минирования передавали анонимно. Это произошло в 14 локациях зоны безопасности. Оперативные группы работали в соответствии с инструкциями. Выборы в парламент Молдавии проходят 28 сентября. Порог явки в 33,3% избирателей был пройден 28 сентября в 14:33 по Московскому времени. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.