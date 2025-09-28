Об угрозах минирования сообщили в 14 местах рядом с Приднестровьем в Молдавии
Фото - © РИА Новости
Сообщения об угрозе минирования передали из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья. Там в выборах в парламент участвуют жители непризнанной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Молдавии Диану Фетко.
Сообщения об угрозе минирования передавали анонимно. Это произошло в 14 локациях зоны безопасности.
Оперативные группы работали в соответствии с инструкциями.
Выборы в парламент Молдавии проходят 28 сентября. Порог явки в 33,3% избирателей был пройден 28 сентября в 14:33 по Московскому времени.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.